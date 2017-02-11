بالفيديو.. بثنائية ماني ليفربول يتخطى توتنهام في الدوري الإنجليزي

المواطن ـ وكالات



تمكّن توتنهام من العودة إلى طريق الانتصارات، اليوم، بعد تحقيق الانتصار أمام الوصيف توتنهام بثنائيةٍ نظيفة، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفي اللقاء لليفربول العائد ساديو ماني الذي انتفض اليوم وقدم مباراة رائعة، وجاء الهدفان في الدقائق 16 و18 من عمر الشوط الأول.

ويرفع هذا الفوز رصيد ليفربول للنقطة 49، ويصعد للمركز الرابع بانتظار نتيجة مانشستر سيتي غدًا، أما توتنهام، فقد تجمّد رصيده عند 50 نقطة في المركز الثاني، وربما يتركه إذا فاز السيتي غدًا أمام بورنموث.