بالفيديو… بدء إصلاح الحواجز الأسمنتية المنهارة في سد وادي أبها

المواطن – سعيد ال هطلاء – تصوير -سعيد مشهور – عسير

رصدت عدسة “ المواطن “، اليوم، البدءَ في أعمال إصلاح انهيار الحواجز الأسمنتية لوادي أبها تحت مفيض السد والتي تأثرت بالسيول التي شهدتها أبها الأسبوع الماضي.

وبدأت المعدات في إزالة الأجزاء المنهارة استعداداً للبدء السريع في إصلاحها مرة أخرى والتي انهارت خلال الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة الثلاثاء الماضي.

وكانت “المواطن” قد انفردت بنشر خبر انهيار هذه الحواجز وناشدت الجهات المعنية بسرعة إصلاح تلك الحواجز، حيث كان سبب انهيارها ضعفُ البنية التحتية.