بالفيديو.. برشلونة يحطم شباك ألافيس في الدوري الإسباني

المواطن ـ وكالات



دكّ فريق برشلونة شباك مستضيفه ألافيس بسداسيةٍ نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني، ليثأر لنفسه من الفريق ذاته الذي هزمه ذهابًا.

وتعرّض برشلونة لصفعةٍ مدوية في لقاء الذهاب من الموسم الحالي ضد ألافيس، حيث سقط أمامه في كامب نو بهدفٍ مقابل هدفين، الأمر الذي جعل مباراة اليوم بمثابة الثأر للفريق.

وقدم برشلونة أداءً مميزًا اليوم، حيث كان الطرف الأخطر طوال اللقاء، وشكّل ضغطًا هائلًا على مرمى الخصم قبل أن يفتتح لويس سواريز باب التسجيل في الدقيقة 37 بعد لعبةٍ جماعية جميلة، ثم أضاف نيمار دا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 41.

ولم يكتفِ برشلونة بما حققه في الشوط الأول، بل أصر على حسم اللقاء لصالحه، فكان له ما أراد عن طريق ليونيل ميسي الذي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 59، ثم سجّل أليكسيس مدافع ألافيس الهدف الرابع بالخطأ في مرماه بالدقيقة 63.

ووضع الكرواتي إيفان راكيتيتش بصمته مسجلًا الهدف الخامس بالدقيقة 65 بمساعدة زميله لويس سواريز، فيما اختتم الأوروجواياني مهرجان الأهداف كما بدأه في الدقيقة 67.

وبهذا الفوز، يصعد برشلونة لصدارة ترتيب الدوري الإسباني رافعًا رصيده إلى 48 نقطة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد الذي خاض عددًا أقل من المباريات بفارق 3 نزالات.