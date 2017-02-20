بالفيديو.. برشلونة ينجو من فخ ليجانيس بأقدام ميسي

المواطن – وكالات

نجا برشلونة بأعجوبة من فخ ضيفه ليجانيس، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف بصعوبة بالغة، في المباراة التي جرت مساء أمس على ملعب “كامب نو”، في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

وافتتح نجم برشلونة ليونيل ميسي التهديف في الدقيقة الرابعة إثر تمريرة من زميله الأوروجوياني لويس سواريز، وسجل أوناي لوبيز هدف التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 71 بعد خطأ فادح لظهير برشلونة سيرجي روبرتو.

وكاد نادي برشلونة يفقد نقطتين جديدتين في صراع المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم، لكن ميسي أنقذ الفريق.

وعاد ميسي مجدداً لينقذ فريقه من فخ التعادل بهدف قاتل من ركلة جزاء حصل عليها زميله نيمار دا سيلفا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبهذا الفوز رفع نادي برشلونة صاحب النجوم رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، ليعيد الفارق بينه وبين متصدر الدوري ريال مدريد إلى نقطة واحدة.