بالفيديو.. ترامب ورئيس وزراء اليابان يتصافحان بطريقة طريفة

المواطن – وكالات

صافح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بعضهما البعض بطريقة طريفة، خلال التقاطهما صوراً أمام الصحافة وعدسات وكالات الأنباء والقنوات الفضائية، في البيت الأبيض أمس الجمعة.

وظهر خلال مقطع فيديو رئيس الوزراء الياباني، وهو يشدّ بقوة على يد ترامب، فنظر إليه الرئيس الأمريكي قائلاً “ما هذا؟”، فرد آبي: “أرجوك، انظر إلي”، فاستجاب له ترامب سريعاً مبتسماً.

وعلق ترامب على مصافحته الطويلة لآبي التي استغرقت 19 ثانية، أمام عدسات المصورين بالقول: “لديه يدان قويتان”، فرد رئيس الوزراء الياباني ضاحكاً.

وبحث ترامب وآبي، خلال يومين من المحادثات، أفق تقوية شراكة بلديهما الممتدة لعقود من الزمن، بعدما تغذت مخاوف طوكيو من تأثر علاقتها بواشنطن، جراء وصول ترامب إلى البيض الأبيض، والتباس مواقف الجمهوريين من ملفي التجارة والأمن، بحسب رويترز.

وتوجه الزعيمان، إلى منتجع ترامب “مار آلا غو” في فلوريدا، لممارسة رياضة الغولف، بعد انتهاء مباحثاتهما بواشنطن.

