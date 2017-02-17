بالفيديو.. ترامب يغادر البيت الأبيض بصحبة أحفاده للمرة الأولى

بالفيديو.. ترامب يغادر البيت الأبيض بصحبة أحفاده للمرة الأولى

2017/02/17
الساعة 8:01 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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ترامب مع احفادة

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