بالفيديو.. تشيلسي يواصل الانتصارات في الدوري الإنجليزي ويتخطى سوانزي سيتي

المواطن ـ وكالات



تمكّن فريق تشيلسي من تحقيق الفوز على حساب سوانزي سيتي، بنتيجة 3-1، في الجولة رقم 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح فابريجاس التسجيل -في مباراته رقم 300 بالدوري الإنجليزي الممتاز- في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، وتعادل لورينتي لسوانزي سيتي في الدقيقة 47 من عمر الشوط الأول الذي انتهى بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، تمكّن تشيلسي -بالخبرة- من حسم اللقاء بهدفٍ لبيدرو في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، فيما سجل بعدها مواطنه دييجو كوستا في الدقيقة 83.

ويرفع الفوز رصيد المحلق بعيدًا عن السرب تشيلسي لـ 63 نقطة، بينما يتجمّد رصيد سوانزي سيتي عند 24 نقطة في المركز الـ 15.

وفي باقي المباريات، تمكّن إيفرتون من تعميق جراح سندرلاند بثنائيةٍ نظيفة، وفاز وست بروميتش ألبيون على بورنموث بهدفين لهدف، حيث تعادل هال سيتي وبيرنلي إيجابيًا بهدفٍ لكل منهما، وفاز كريستال بالاس بهدفٍ نظيف أمام ميدلزبروه.