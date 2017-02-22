بالفيديو.. تصريحات أجويرو وستونز بعد مباراة مانشستر سيتي وموناكو المثيرة

المواطن ـ وكالات



لم يتوان نجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، في التعبير عن فرحته عبر تويتر، بالهدفين اللذين أحرزهما في المباراة التي فاز فيها فريقه 5-3 على ضيفه موناكو الفرنسي، في ذهاب دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال أغويرو: “بعد المباراة المثيرة التي جرت في مدينة مانشستر، الآن نفهم لماذا كرة القدم هي أجمل شيء، أليس كذلك؟”.

وسجل أغويرو بعد عودته للتشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي، إثر غياب اللاعب البرازيلي غابرييل جيسوس للإصابة، هدفيه في الدقيقتين 58 و71.

وجاء الهدف الأول لأغويرو بمعاونة صادقة من حارس موناكو دانييل سوباشيتش، فيما سجل هدفه الثاني من تصويبة بعد تلقيه تمريرة ركنية من القائد دافيد سيلفا.

فيما سلط قلب الدفاع الإنجليزي جون ستونز، صاحب الهدف الـ4 لمانشستر سيتي، الضوء على الروح الكبيرة للفريق ورغبتهم في تحقيق الفوز، وتعويض فارق الأهداف.

وفي تصريحات لقناة بي تي سبورت، قال ستونز: “كانت مباراة مجنونة من دون شك، تلقينا 3 أهداف وعلينا تحسين الجانب الدفاعي”.

وأشار ستونز: “أظهرنا روحاً كبيرة للفريق، وكثير من الرغبة في تحقيق الفوز، وتمكننا من إحراز أهداف جميلة، خلقنا الكثير من الفرص، وربما كنا نستحق ضربة جزاء”، وتابع: “أنا سعيد بمساعدتي للفريق وإيصاله للفوز”.