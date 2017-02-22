بالفيديو.. تعذيب خادمة على يد مخدومها في نجران

المواطن – الرياض

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لخادمة تعرضت للتعذيب والتعنيف، قالوا إن مخدومها هو مَن قام به.

ويظهر الفيديو الخادمة وقد تعرضت لإصابات بالغة في أجزاء متفرقة من جسدها، حيث أُصيبت في الوجه والذراعين والرأس.

وقالت الخادمة، في الفيديو الذي وثقته إحدى النساء في المستشفى الموجودة به، إن من قام بضربها هو مخدومها.

واستنكر المغردون قيام المواطن بإيذاء الخادمة بهذا الشكل مهما كان ما اقترفته من أخطاء، مؤكدين أن هناك طرقاً قانونية وإنسانية لمعاقبتها.

يذكر أن ” المواطن” لا يمكنها التحقق من صدق ما جاء في المقطع.

