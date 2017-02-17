بالفيديو.. جستنية يفجر مفاجأة عن قائد النصر ومحمد نور!

المواطن ـ محمد سلام



كشف الناقد الرياضي عدنان جستنية مفاجآت قوية تتعلّق بقائد نادي النصر حسين عبد الغني، وقائد نادي الاتحاد السابق محمد نور، حيث ذكر -في تصريحات فضائية عبر قناة “24 الرياضية”- أن القائد النصراوي كان يمتلك نفوذًا على اللاعبين خلال فترة لعبه مع النادي الأهلي، وهو ما جعل إدارة النادي تقرّر رحيله، وعدم استمراره داخل قلعة الكؤوس.

وأضاف جستنية أن هذا الأمر تكرّر في نادي النصر، لكنه لم يكن ملحوظًا لأن “أبو عمر” كانت أخلاقياته جيدة مع زملائه، ولا يشكو منه أي لاعب، لكن في الفترة الماضية، تطوّر الأمر ودخل حسين في العديد من الأزمات مع زملائه في العالمي مما اضطر الكثيرون لمطالبة رئيس النصر، الأمير فيصل بن تركي، بالتدخل ووقف ما يحدث.

وأشار الناقد الرياضي الاتحادي إلى أن أسطورة العميد محمد نور كان يشبه القائد السابق أحمد جميل، وكان له سلطة كبيرة في النادي، لكن الفارق أن أحمد جميل كان يستخدمها لمصلحة الفريق، أما نور، فكان يسيء استخدامها في أوقات كثيرة، خاصةً بعد بطولة السلام.