بالفيديو.. جستنية يهاجم عوض خميس ويشيد برئيس النصر!

المواطن ـ محمد سلام

أكد الناقد الرياضي عدنان جستنية على أنه حزين على أوضاع الكرة السعودية في الفترة الحالية، موجهًا هجومًا قاسيًا إلى لاعب نادي النصر عوض خميس، وذلك بسبب توقيعه لنادي الهلال، ثم تراجعه والتوقيع مع العالمي، مؤكدًا على أن لقب “الصملة” الذي يُطلق على اللاعب لم يُطبقه عوض، ولم يلتزم بكلمته مع الإدارة الهلالية.

وجاءت تصريحات جستنية عبر قناة “24 الرياضية”، حيث أشاد برئيس نادي النصر الأمير، فيصل بن تركي، ونجاحه في الحصول على توقيع عوض بعد اتفاقه مع إدارة الهلال، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كانت تفعله إدارة الزعيم على مدار سنوات ماضية، لكن في وجود كيلان اختلف الحال بشكلٍ كبير.

وكانت إدارة الاحتراف في اتحاد الكرة قد طلبت من ناديّي الهلال والنصر، واللاعب عوض خميس ووسيطه تزويدها بكل الأدلة والمستندات لقضية توقيع اللاعب لعقدين مع ناديّين مختلفين، وذلك عبر خطاب رسمي تم إرساله من الأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ظهر اليوم، للأطراف ذات العلاقة في القضية.

وكان عوض خميس قد وقّع عقد انتقاله لنادي الهلال لمدة 3 مواسم، وبعد أسبوعين، عاد ليوقع على عقدٍ جديد مع النصر لمدة 3 مواسم أيضًا، وهو ما قد يدخل الناديين في مشاكل وصراعٍ جديد.