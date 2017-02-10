بالفيديو.. جميل الذيابي: أنا خصم لجماعات الإسلام السياسي

المواطن – الرياض

أكد الكاتب الصحفي جميل الذيابي، رئيس تحرير صحيفة “عكاظ”، أنه كان -وما يزال- خصمًا لجماعات الإسلام السياسي.

وأضاف الذيابي -خلال لقائه، اليوم، مع برنامج “بالمختصر”، على قناة MBC1- أن صحيفة “عكاظ” ستظل كذلك خصمًا لجماعات الإسلام السياسي.

وأكد الذيابي أن جماعات الإسلام السياسي هدفها الأول هو الوصول للسلطة مهما تلبّسوا بالعباءة الوطنية أو الدينية.

وتحدث الذيابي عن تجربته في العمل الصحفي، ومشواره المهني في العديد من المطبوعات داخل وخارج المملكة.

وأشاد العديد من المغرّدين بمهنية وشجاعة جميل الذيابي حين اعتذر عن وصفه للعباءات السوداء بأكياس الفحم.

والمعروف أن جميل الذيابي هو صحفي، وكاتب، ومحلل سياسي مخضرم، كتب وعمل في عددٍ من الصحف المحلية والعربية، ويشغل حاليًا رئاسة تحرير صحيفة “عكاظ”، وعمل صحفيًا في جريدة “الشرق الأوسط” في لندن، ثم مدير مكتب تلفزيون LBC في السعودية، ثم التحق بصحيفة “الحياة” اللندنية بمنصب رئيس التحرير المساعد.

ويمتلك جميل الذيابي -الحاصل على ماجستير الدبلوماسية والإعلام من بريطانيا- تاريخًا طويلًا من العمل الصحفي تجاوز الـ 20 عامًا.