بالفيديو.. حارس الهلال يُحفز الشقردية

المواطن ـ محمد سلام

حرص حارس مرمى نادي الهلال، عبدالله المعيوف، على تحفيز جماهير فريقه للحضور المكثف خلال مباراة الغد أمام الريان القطري في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ونشر المعيوف مقطع فيديو نشره حساب الهلال الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث قال: “أمسيكم بالخير يا جمهورنا الغالي ونشوفكم بكرة إن شاء الله معبيين الملعب إن شاء الله ونفرح بالثلاث نقاط”.

جدير بالذكر أن الهلال تعادل في الجولة الأولى من مباريات البطولة أمام بيروزي الإيراني، بهدف لكل فريق، فيما فاز الريان على الوحدة الإماراتي بهدفين مقابل هدف وحيد.