بالفيديو.. حليمة بولند تتهم شاباً بالتحرش وهذا تبرير المتهم

المواطن – الرياض

لا تزال الفنانة الكويتية حليمة بولند تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة كلما أعلنت عن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بها.

وانتقد المغردون اتهامات حليمة بولند لأي شخص يقترب منها أو يحاول التصوير معها على أنه يتحرش بها.

وتداول المغردون مقطع فيديو يوضح حقيقة اتهام حليمة بولند لأحد المواطنين الكويتيين بالتحرش بها أمس.

وقال الشاب في المقطع المتداول إنه لم يتحرش بها بل كان يحاول التقاط صورة سيلفي معها إلا أنه لم تتح له الفرصة لكي يشرح لها موقفه.

وكان محامي حليمة بولند قد أعلن أنّه تقدم ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام ضد المتحرش، واتهمه بأنه تقاضى مبالغ مالية من أجل القيام بفعلته.

ونفي الشاب الكويتي حصوله على أي مبالغ مالية، مؤكداً أنه معجب بالمشاهير ويحب التقاط الصور معهم ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه أمامها.