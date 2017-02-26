بالفيديو.. رئيس وزراء ماليزيا: زيارة الملك سلمان ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون

المواطن – الرياض

أكد رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق أن العلاقات الثنائية بين المملكة وماليزيا علاقات طيبة وقوية وممتدة عبر الأجيال.

وأضاف في لقاء خاص مع قناة “الإخبارية” أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحالية إلى ماليزيا مهمة جداً بالنسبة للشعب الماليزي، مؤكداً أن الزيارة ستفتح آفاقاً جديداً للتعاون بين البلدين.

وقال إنه شخصياً أعطى اهتماماً كبيراً لتدعيم علاقات بلاده مع المملكة لأنها علاقات مهمة واستراتيجية وذلك من عدة جوانب، أبرزها دور المملكة كقائد للأمة الإسلامية فهي دولة محورية في العالم الإسلامي، إضافة إلى التسهيلات الكثيرة التي يتلقاها الحجاج الماليزيون في المملكة، معبراً عن تقدير بلاده لذلك.

وأوضح أنه بالنسبة للمجال الاقتصادي والاستثماري فهو مجال خصب ونشط وبالإضافة إلى ذلك فالدولتان تتشاركان الكثير من الرؤى والمواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن بلاده اتخذت العديد من الإجراءات لمكافحة الإرهاب العالمي حتى ضد المواطنين الماليزيين المتورطين في جرائم إرهابية.