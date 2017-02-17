2017-02-17 ziad الرئيسيةتيوب المواطن بالفيديو.. ردة فعل مؤثرة لرجل لا يُبصر رأى وجه زوجته للمرة الأولى بالفيديو.. ردة فعل مؤثرة لرجل لا يُبصر رأى وجه زوجته للمرة الأولى 2017/02/17 الساعة 3:34 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 130 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً شاهد بالفيديو ما قاله المغامسي عن الشهداء من محايل عسير تيوب المواطن بالفيديو.. ردة فعل مؤثرة لرجل لا يُبصر رأى وجه زوجته للمرة الأولى شاهد..حادث تصادم بين سيارة وقطار في روسيا شاهد.. شرطي استرالي يستخدم سيارته لإعداد البيض المقلي شاهد.. رجل يخلع سن متسول بـ”كماشة” شاهد.. مقلب ينتهي ببكاء طفل بسبب وفاة والدته غرائب احتمالات وجود حياة على سطح الكوكب القزم سيريس ترتفع تلوث الهواء يقتل 4 ملايين إنسان في عامٍ واحد ابن يدعي وفاة أمه بـ”موافقتها” لسببٍ غريب! جسم غريب يعبر القمر! فيديو صادم .. أب يرمي طفله في بحيرة ليعلمه السباحة فيسبوك تكنولوجيا كوريا الجنوبية: مذكرة اعتقال بحق وريث مجموعة سامسونغ فيسبوك ينافس لينكد إن بميزة جديدة تخص “الوظائف” آبل لا تعلم مستقبلها مع ترامب 100 مليون دولار خسائر HTC في الربع الرابع من 2016 تحذيرات من ياهو لمستخدميها في وقت “سيّء للغاية” -