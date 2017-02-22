بالفيديو.. رد فعل ليندسي لوهان بعد إجبارها على خلع الحجاب في مطار هيثرو

المواطن – الرياض

عبرت الفنانة الأمريكية المسلمة ليندسي لوهان عن صدمتها بعد إجبارها على خلع حجابها قبل صعودها إلى الطائرة في مطار هيثرو.

وقالت ليندسي لوهان خلال استضافتها في برنامج ” صباح الخير بريطانيا” إنها شعرت بالتمييز العنصري ضدها وتذكرت مشاعر النساء المسلمات اللواتي يجبرن على خلع حجابهن.

وقالت ليندسي لوهان إن موظفة أمن طلبت منها أن تخلع حجابها، قبل صعودها على الطائرة المتوجهة إلى نيويورك وأنها خلعته مجبرة، لكنها شعرت بالإحساس الذي قد يصيب أي امرأة يطلب منها خلع حجابها في المطارات.

وكانت لوهان قد أشهرت إسلامها في وقت سابق وقالت إن موطنا سعودياً أهداها نسخة من القران الكريم وأنها قرأت فيه للتعرف على الإسلام.

وكانت لوهان قد تجولت في شوارع أمريكا أكثر من مرة وهي تحمل المصحف الشريف في يديها؛ لترى رد فعل الأمريكيين، مؤكدة أنها شعرت بما كان يعانيه المسلمون من تمييز.