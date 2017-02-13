بالفيديو.. رسالة إلتون للقدساويين قبل مواجهة الأهلي في كاس الملك

المواطن ـ محمد سلام

حرص المحترف البرازيلي في صفوف نادي القادسية، اللاعب إلتون خوزيه، على توديه رسالة إلى جماهير فريقه قبل مباراة اليوم القوية أمام النادي الأهلي في دور الستة عشر من بطولة كأس الملك.

وطالب إلتون أنصار فريقه بالحصور القوي والمكثف خلال المباراة، لاسيما بعد النتائج المرضية للفريق القدساوي في الجولات الأخيرة من دوري جميل، والفوز في الجولة الماضية على الأهلي 4 ـ 1.

ومن خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد إلتون أهمية الحضور الجماهيري في لقاء اليوم والزحف إلى ملعب الأمير سعود بن جلوي الذي سيحتضن اللقاء.