بالفيديو.. روما يتخطى كروتوني بثنائية من صناعة محمد صلاح

المواطن ـ وكالات

استعاد فريق روما وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفضل فوزه على ملعب مضيفه كروتوني 2-0، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.

وتقدم البلجيكي رادغا ناينغولان بهدف لروما في الدقيقة 39، ثم أضاف المهاجم البوسني إدين دجيكو الهدف الثاني في الدقيقة 77.

وتقمص المهاجم المصري الدولي محمد صلاح دور البطولة في مباراة، اليوم الأحد، إذ صنع هدفي الفريق، كما حصل بنفسه على ركلة جزاء، ولكن دجيكو أهدرها في الدقيقة 16.

ورفع روما رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين أمام نابولي صاحب المركز الثالث، وبفارق 4 نقاط خلف يوفنتوس المتصدر، بينما تجمد رصيد كروتوني عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفاز نابولي، الجمعة الماضي، على ضيفه جنوى 2-0، فيما يلتقي يوفنتوس في وقت لاحق اليوم الأحد مع مضيفه كالياري.