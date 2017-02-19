بالفيديو.. ريال مدريد وإسبانيول مباراة تأكيد الصدارة

المواطن – أحمد بيومي

تغلب نجوم ريال مدريد على فريق إسبانيول في الدوري الإسباني ضمن جولة الأسبوع الـ23.

ونجح نجوم ريال مدريد بقيادة رونالدو في السيطرة على مجريات المباراة، والخروج بثلاث نقاط عزز بها النجم الإسباني صدارته لليجا.

سجل الهدف الأول، بملعب “سانتياجو بيرنابيو”، في الدقيقة 34 اللاعب موراتا بضربة رأسية رائعة من عرضية جميلة من إيسكو وذلك بعد سيطرة جميلة طوال الشوط الأول وذلك تأكيداً بأن اللاعب يستحق أن يلعب بشكل أكثر مع النادي الملكي وأنه هداف كبير لا يُستهان بقدراته مع وجود الدفاع الذي لا يستهان به من نادي إسبانيول خلال دقائق اللقاء حتى الآن.

وسجل بيل الهدف الثاني من تمريرة رائعة من إيسكو أيضاً ليكون هو سر اللقاء وصانع السعادة والأهداف، ليسكنها بيل في شباك إسبانيول ليظفر نجوم ريال مدريد بالثلاث نقاط.

ويتصدر النادي الملكي ترتيب الدوري الإسباني لهذه اللحظة ويتبقى له مباراتان مؤجلتان أمام فالنسيا وسلتا فيغو.

