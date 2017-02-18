بالفيديو.. ريال مدريد يتخطى إسبانيول في الدوري الإسباني

المواطن ـ وكالات



حقق ريال مدريد نصرًا مهمًا للغاية على حساب ضيفه إسبانيول، بهدفين دون رد، في المواجهة التي جرت على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو في إطار الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

وقد ريال مدريد مستوى رائعًا خلال اللقاء، وكان يستحق الانتصار بنتيجةٍ عريضة، لكن دفاع إسبانيول وتسرّع مهاجمي الريال في أكثر من لقطة حال دون قدرتهم على توسيع الفارق.

وبدأ رجال زيدان مهاجمين منذ الدقيقة الأولى، مع تطبيق مبدأ الضغط العالي عند فقدان الكرة، الأمر الذي منحهم عدة فرص أمام المرمى، لكن ألفارو موراتا أهدر بعضها، فيما كان دفاع إسبانيول حاضرًا للتعامل مع القسم الآخر.

واستطاع ألفارو موراتا أن ينهي حالة النحس التي رافقته مسجلًا هدف التقدم بضربةٍ رأسية بعد عرضية نموذجية من إيسكو في الدقيقة 31، وذلك قبل أن يهدر اللاعب نفسه فرصًا أخرى في غاية السهولة.

وحاول ريال مدريد إضافة أهداف أخرى في الشوط الثاني، لكن الفرص الخطيرة لم تكن حاضرة كما حدث في الشوط الأول، حتى أتى البديل الويلزي جاريث بيل لينهي صمود إسبانيول مسجلًا الهدف الثاني في أول مباراة له بعد غياب دام 88 يومًا.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 52، معمقًا الفارق مع برشلونة الثاني برصيد 48 نقطة الذي سيواجه ليجانيس غدًا، فيما بقي إسبانيول في المركز التاسع برصيد 32 نقطة.