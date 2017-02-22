بالفيديو.. ريال مدريد يسقط أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

المواطن ـ وكالات



تلقى ريال مدريد هزيمة مدوية من فالنسيا، بهدفين مقابل هدف، على ملعب الميستايا في مباراةٍ مؤجلة من الجولة اـ 16 ل‍بطولة الدوري الإسباني.

وبدأ فالنسيا المباراة بكل قوة بعد أن افتتح باب التسجيل بحلول الدقيقة 5 عن طريق زازا، وذلك قبيل أن يضيف فابيان أوريانا الهدف الثاني بعد 4 دقائق فقط.

وتمكّن كريستيانو رونالدو من تقليص النتيجة بتسجيله هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 44 عبر كرة رأسية بصناعةٍ من زميله مارسيلو.

وحاول ريال مدريد العودة بالنتيجة في الشوط الثاني، حيث فرض ضغطًا عاليًا على دفاعات فالنسيا التي نجحت في إيقاف جميع الهجمات لتنتهي المباراة بفوز الخفافيش.

وتجمّد رصيد ريال مدريد عند النقطة 52، وظل في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن برشلونة، علمًا بأن الريال ما زال يملك مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو، في حين رفع فالنسيا رصيده عند النقطة 26 وصعد إلى المركز الـ 14.