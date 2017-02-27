بالفيديو.. ريال مدريد يقلب الطاولة على رأس فياريال المتألق بثلاثية

المواطن – أحمد بيومي

في مباراة حماسية من مباريات الزمن الجميل، أثبت فيها ريال مدريد التحدي والجدارة والقدرة على قلب الموازين والطاولة على رأس الخصم، بعد أن حول هزيمته بهدفين نظيفين إلى فوز مستحق بثلاثية رائعة أمام فياريال العنيد، ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من الدوري الإسباني.

وكان الشوط الأول قد انتهى بدون أهداف، لتبدأ دوامة الأهداف في الشوط الثاني، والتي بدأها فياريال في الدقيقة 50 بأقدام مانو تريغيروس، وفي الدقيقة 56 جاء الثاني سريعاً، بواسطة سيدريك باكامبو.

وفي الدقيقة 61 جاءت رأسية جاريس بيل لتقلص الفارق، مع تصاعد آهات المشجعين في المدرجات لتلهب حماس نجوم النادي الملكي، وفي الدقيقة 72 احتسبت ركلة جزاء ضد برونو سوريانو إثر لمسة يد، سجل منها رونالدو هدف التعادل في الدقيقة 74، لتتجه المباراة إلى دفة ريال مدريد.

وفي الدقيقة 77 من عمر المباراة، جاء الهدف الثالث ليقلب المباراة رأساً على عقب، ويطيح بأحلام فياريال في تحقيق الإنجاز، بهدف ألفارو موراتا النجم المتألق، وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 55 نقطة في صدارة الليغا بفارق نقطة عن برشلونة، وله مباراة مؤجلة أمام سلتا فيغو، بينما بقي فياريال في المركز السادس برصيد 39 نقطة.

