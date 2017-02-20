بالفيديو.. سلمان العودة يرثي زوجته بمقطع #أكملي_الحكاية

المواطن – الرياض

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو للشيخ سلمان العودة يرثي فيه زوجته هيا السياري وابنه هشام، ويبكي فيه حاله.

وقرأ الشيخ العودة السلام على روح زوجته هيا السياري، وابنه هشام وقريبة زوجته أسماء الشعلان، الذين قضوا في الحادث، كما يظهر من خلال المقطع.

واستعرض سلمان العودة في المقطع المتداول فيديو اللحظات التي مر فيها بعد فقد زوجته وابنه، والمشاعر التي غلبته حينها، وعرض بعضاً من رسومات زوجته هيا السياري.

ونشر الشيخ العودة الفيديو تحت وسم “أكملي الحكاية”، وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن تضامنهم وتعاطفهم مع الشيخ، ودعوا له بالصبر والثبات.