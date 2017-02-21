بالفيديو.. سلمان المؤشر يُحرز هدف الأهلي الثاني في شباك بونيودكور

بالفيديو.. سلمان المؤشر يُحرز هدف الأهلي الثاني في شباك بونيودكور

2017/02/21
الساعة 9:44 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الاهلي بونيودكور 1

المواطن ـ محمد سلام

سجّل اللاعب سلمان المؤشر هدف الأهلي الثاني في شباك بونيودكور الأوزبكي عند الدقيقة 53، لتصبح النتيجة 2 ـ 0 للأهلي، في لقاءٍ يُقام على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة، وذلك ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

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