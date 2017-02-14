بالفيديو.. سيول عسير تجرف مركبة طالب في جامعة الملك خالد

المواطن – أبها

وثَّق مواطن بالفيديو لحظة جرف السيول التي تعرضت لها مدينة أبها اليوم لمركبة أحد طلاب جامعة الملك خالد.

ويظهر الفيديو مركبة الطالب وهو وسط أحد الأودية وقد جرفتها السيول بعيداً، فيما يطلب زميله الذي وثق المقطع تعليق الدراسة.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت تعليق الدراسة غداً في جميع مدارس منطقة عسير غداً.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم عسير محمد الفيفي إنه بناء على التوقعات والتنبيهات المتقدمة بهطول أمطار على المنطقة؛ فقد تقرر تعليق الدراسة غداً الأربعاء، الموافق 18 جمادى الأولى 1438هـ، في مدارس المنطقة حفاظاً على سلامة الجميع.