بالفيديو.. شباب يصطادون ظبياً ويذبحونه في #الدمام يثير غضب المغردين

المواطن – الرياض

وثّق 3 مواطنين بالفيديو عملية اصطياد ظبي داخل النطاق العمراني لمدينة الدمام، وقاموا بذبحه وتحميله على مركبتهم الخاصة وشاركوا المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتباينت ردود فعل المغردين على المقطع، حيث أكد البعض أن هذا الأمر يعد سرقة لأن الظبي طالما موجود في النطاق العمراني فهو مملوك لأحد المواطنين وهرب دون علمه، وكان يجب البحث عن مالكه الأصلي وإعادته له.

وعلى الجانب الآخر اعتبر البعض أن الطريقة التي تم التعامل بها مع الظبي طريقة وحشية ولا تتطابق مع تعاليم الإسلام، فيما رأى البعض الآخر أن هذا السلوك سوف يهدد الحياة البرية إذا ما تكرر من قبل بعض المغامرين.