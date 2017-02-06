بالفيديو.. شقيقان يمنيّان يدخلان أمريكا بالرغم من الحظر

بالفيديو.. شقيقان يمنيّان يدخلان أمريكا بالرغم من الحظر

2017/02/06
الساعة 8:42 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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يمينان

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