2017-02-16 saad الرئيسيةتيوب المواطن بالفيديو.. طائرة تصدم غزالاً وإخلاء جميع ركابها بعد تسرب الوقود بالفيديو.. طائرة تصدم غزالاً وإخلاء جميع ركابها بعد تسرب الوقود 2017/02/16 الساعة 9:44 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 420 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً بالفيديو.. امرأة تبث لحظة مقتل زوجها وابنها وإصابتها برصاص عصابات شيكاغو تيوب المواطن بالفيديو.. طائرة تصدم غزالاً وإخلاء جميع ركابها بعد تسرب الوقود بالفيديو.. امرأة تبث لحظة مقتل زوجها وابنها وإصابتها برصاص عصابات شيكاغو بالفيديو.. كيف تشوه هذا الطفل؟ وماذا فعل الجراحون في وجهه؟ بالفيديو.. لحظة هروب جمل من صاحبه وسط شوارع مكة شاهد.. لحظة مقتل صحفيين أثناء بث مباشر على “فيس بوك” غرائب تلوث الهواء يقتل 4 ملايين إنسان في عامٍ واحد ابن يدعي وفاة أمه بـ”موافقتها” لسببٍ غريب! جسم غريب يعبر القمر! فيديو صادم .. أب يرمي طفله في بحيرة ليعلمه السباحة أصغر مليونيرة بريطانية فائزة باليانصيب ترفع دعوى على إدارة الجائزة لـ”تدمير” حياتها فيسبوك تكنولوجيا تعرف على مواصفات تاب لينوفو الجديد أحم زجاج هاتفك بـ”سائل” ضد الكسر فيس بوك قد يتفوق على يوتيوب بـ “الموسيقى” رسميًا.. سامسونج ستعلن عن جالاكسي S8 في هذا الموعد فيس بوك تعيّن هذا الشخص لزيادة أرباحها من “واتس آب” -