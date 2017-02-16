بالفيديو.. طائرة تصدم غزالاً وإخلاء جميع ركابها بعد تسرب الوقود

بالفيديو.. طائرة تصدم غزالاً وإخلاء جميع ركابها بعد تسرب الوقود

2017/02/16
الساعة 9:44 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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طائرة تصدم غزال

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