بالفيديو.. طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عبر بوابة وزارة العمل

المواطن – الرياض

تتيح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة باستخدام السجل المدني عبر رابط مخصص لذلك على بوابة وزارة العمل.

ولكي يتم الاستعلام عن المقطوعة يتوجب الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ثم اختيار الدخول على صفحة الاستعلام عن برامج المساندة، ومن ثم اختيار الاستعلام عن المقطوعة.

ولإتمام عملية الاستعلام عن المقطوعة يجب إدخال رقم السجل المدني ثم رمز التحقق ثم الضغط على استعلام للحصول على النتيجة.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أودعت، الأحد، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر جمادى الأولى لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي الدكتور نايف بن محمد الصبحي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 285،800،000 ريال، تمثل استحقاق شهر جمادى الأولى الحالي.

وبيّن الدكتور الصبحي، أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة للشهر الحالي بلغ 19،314 ألف حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.

وشدد وكيل الضمان الاجتماعي، على أن الهدف الأساسي من برنامج المساعدات المقطوعة هو تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخول المحدودة، سواء للمشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي أو من غيرهم، وفق ضوابط معينة وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فهي تضع في عين الاعتبار عدد أفراد الأسرة، ومقدار الدخل ومتطلبات صرف هذه المساعدات النقدية، بحيث لا تتجاوز المساعدة المقطوعة 30 ألف ريال كحد أعلى خلال العام الواحد، مؤكداً على أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر.