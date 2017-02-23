بالفيديو طريقة تحديث الواتس اب بعد المزيا الجديدة

المواطن – الرياض

سعى واتس اب من خلال التحديث الجديد الى منافسة شبكات التواصل الاجتماعي خاصة انستجرام وسناب شات.

الميزة الجديدة تسمح بتحديث ستوري الواتس اب ومشاركتها مع مجموعة الاصدقاء حيث لاقت هذه الخطوة تفاعلًا كبيرًا بين المستخدمين للتطبيق خلال الأيام الماضية، حيث احتفل الآلاف من مستخدمي التطبيق بهذه الخاصية، مؤكدين على أنها إضافة كبيرة لتطبيق الواتس اب.

وأكد العديد من الخبراء أن تحديث ستوري الواتس اب تعتبر مهمة لنشر اليوميات بطريقةٍ إبداعية، الأمر الذي يرشح الى انسحاب شريحة عريضة من مستخدمي انستجرام وسناب شات الى الواتس اب الجديد.

المقاطع التالية توضح طريقة تحديث ستوري الواتس اب بالخطوات التفصيلية:

