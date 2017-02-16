بالفيديو.. طفل يلتهم طائراً حياً ورد فعل غريب من أخيه

بالفيديو.. طفل يلتهم طائراً حياً ورد فعل غريب من أخيه

2017/02/16
الساعة 11:03 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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طفل يلتهم عصفور

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