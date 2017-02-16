2017-02-16 saad الرئيسيةتيوب المواطن بالفيديو.. طفل يلتهم طائراً حياً ورد فعل غريب من أخيه بالفيديو.. طفل يلتهم طائراً حياً ورد فعل غريب من أخيه 2017/02/16 الساعة 11:03 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 455 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً بالفيديو.. اشتباك بالأيدي بين لاعب وزميله في تدريبات بوكا جونيورز تيوب المواطن بالفيديو.. اشتباك بالأيدي بين لاعب وزميله في تدريبات بوكا جونيورز بالفيديو.. طفل يلتهم طائراً حياً ورد فعل غريب من أخيه بالفيديو.. طائرة تصدم غزالاً وإخلاء جميع ركابها بعد تسرب الوقود بالفيديو.. امرأة تبث لحظة مقتل زوجها وابنها وإصابتها برصاص عصابات شيكاغو بالفيديو.. كيف تشوه هذا الطفل؟ وماذا فعل الجراحون في وجهه؟ غرائب تلوث الهواء يقتل 4 ملايين إنسان في عامٍ واحد ابن يدعي وفاة أمه بـ”موافقتها” لسببٍ غريب! جسم غريب يعبر القمر! فيديو صادم .. أب يرمي طفله في بحيرة ليعلمه السباحة أصغر مليونيرة بريطانية فائزة باليانصيب ترفع دعوى على إدارة الجائزة لـ”تدمير” حياتها فيسبوك تكنولوجيا تعرف على مواصفات تاب لينوفو الجديد أحم زجاج هاتفك بـ”سائل” ضد الكسر فيس بوك قد يتفوق على يوتيوب بـ “الموسيقى” رسميًا.. سامسونج ستعلن عن جالاكسي S8 في هذا الموعد فيس بوك تعيّن هذا الشخص لزيادة أرباحها من “واتس آب” -