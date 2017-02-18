بالفيديو.. “طقطقة” على وليد عبد الله بعد تألقه أمام الأهلي

المواطن ـ محمد سلام

أشاد الناقد الرياضي عبد الكريم الحمد بالمستوى الرائع الذي ظهر به الحارس وليد عبد الله خلال أولى مبارياته مع فريقه الجديد النصر، حيث ساهم في فوز العالمي على النادي الأهلي بهدفين دون رد، أمس، الجمعة، ضمن الجولة الـ 19 من دوري جميل للمحترفين.

وقال الحمد، في تصريحات فضائية عبر قناة “24 الرياضية”، إن وليد قدم نفسه بصورةٍ جيدة خلال أول مباراة له بقميص العالمي عقب انتقاله من نادي الشباب، ممتدحًا إصرار الإدارة النصراوية على التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وداعب الحارس بقوله: “لو علمت إدارة النصر أنك ستقدم هذا الأداء في أول لقاء لكانت منحتك سيارة (بينتلي) صفراء”، مطالبًا وليد بالاستمرار على هذا المستوى خلال الفترة المقبلة.

وجدير بالذكر أن الفريق النصراوي صعد بعد هذا الفوز إلى المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 41 نقطة، فيما توقف رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا بانتظار مباراة الاتحاد والشباب، مساء السبت، بالرياض.

https://www.youtube.com/watch?v=AhNvjbNJCP0