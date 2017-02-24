بالفيديو.. #عائض_القرني : هذه آداب استخدام الواتس آب

المواطن – الرياض

وجه الداعية الشيخ عائض القرني العديد من النصائح لمستخدمي برنامج واتس اب للتراسل الفوري مؤكدًا أن استخدامه إما أن يكون نعمة أو نقمة.

الوصية الأولى التي قدمها القرني في مقطع فيديو عبر سناب شات قال فيها يجب ألا ترسل مقطع عبر البرنامج يتسبب في دمار أو فضيحة شخص ما مؤكدا أن من يفعل ذلك سوف يفضحه الله على رؤوس الأشهاد.

وحذر القرني من انتهاك ستر الأفراد والأسر عبر الواتس اب لأن الله بالمرصاد لمن يتتبع عورات وأسرار المسلمين.

وطالب القرني بالتأكد من نشر الأخبار المتداولة قبل تمريرها فيما حذر من نقل صور عارية أو خادشة للحياء.