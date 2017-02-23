بالفيديو.. عضو بلدي أبها يناشد دعم أمانة عسير بمليار ريال

المواطن – سعيد مشهور – أبها

ناشد عضو المجلس البلدي في مدينة أبها عامر بن عبدالله المسؤولين في وزارة المالية ووزارة البلديات ووزارة النقل دعم منطقة عسير وأمانتها بمبلغ مليار ريال من بند درء أخطار السيول الموجود في هذه الوزارات بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخراً .

وقال خلال حديثة أثناء المؤتمر الصحفي بالإعلاميين وبحضور أمين منطقة عسير والمسؤولين في أمانة عسير: ركزنا على المدينة والإعلام لم يركز على القرية ولاسيما أن 80% من أكثر من ألف قرية أصبحت داخل النطاق العمراني.

وأضاف: يا ترى هل مبلغ 186 مليون ريال كافٍ لمدة أربع سنوات لدرء أخطار السيول في المنطقة؟ لاسيما أن المنطقة تشهد أمطاراً وسيولاً على مدار العام إضافة إلى الانحدار الشديد والأخطاء السابقة في عمليات التصريف والتخطيط وقيادتنا لن ترضى لنا إلا بخدمة المصلحة العامة والمواطن وهذا توجيه ولاة أمرنا دوماً.

وقام أمين منطقة عسير والإعلاميون ومسؤولو الأمانة وبعض أعضاء المجلس البلدي، يوم أمس، بجولة على المواقع التي تضررت من أمطار عسير التاريخية حيث شملت الجولة أحياء المروج والمنسك وحي الموظفين وطريق المحالة بمقابل مستشفى أبها العام وطريق الملك عبدالعزيز مقابل الأحوال المدنية ثم عقد المؤتمر الصحفي في نهاية الجولة التي كشفت العديد من الأخطاء كالتعديات على مجاري السيول وسوء التصريف السطحي .