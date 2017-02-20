2017-02-20 saad الرئيسيةتيوب المواطن بالفيديو.. عمرو أديب يقلد الرئيس الامريكي ترامب بالفيديو.. عمرو أديب يقلد الرئيس الامريكي ترامب 2017/02/20 الساعة 4:18 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 545 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً بالفيديو.. مُسنة تحتفل بعيد ميلادها الـ80 بالقفز من فوق السحاب تيوب المواطن بالفيديو.. عمرو أديب يقلد الرئيس الامريكي ترامب بالفيديو.. مُسنة تحتفل بعيد ميلادها الـ80 بالقفز من فوق السحاب بالفيديو.. أمطار حائل تكسو المزارع بالرداء الأبيض شاهد.. لحظة سرقة فتاة قبل ركوبها سيارتها شاهد.. مشاركة متميزة للمملكة في معرض أيديكس للدفاع الدولي غرائب وسيلة جديدة لمحو الذكريات السيئة من أدمغة البشر صورة لم ترها من قبل للمشترى بسبب النساء .. بعض الرجال يشعرون بالاكتئاب بالصور.. السلاح الأكثر تدميرًا في التاريخ معروض للبيع موكب للأفيال في لاوس.. أرض المليون فيل فيسبوك تكنولوجيا TAG Heuer تستعد لإطلاق ساعة ذكية بنظام أندرويد لعبة جديدة من بوكيمون لأندرويد وiOS مايكروسوفت تطلق “بيم” أبل تتعاون مع شركةٍ جديدة لشحن هواتفها لا سلكيًا سامسونج تشتري شركة هارمان بـ 8 مليارات دولار -