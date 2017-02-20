بالفيديو.. عمرو أديب يقلد الرئيس الامريكي ترامب

بالفيديو.. عمرو أديب يقلد الرئيس الامريكي ترامب

2017/02/20
الساعة 4:18 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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عمرو اديب يقلد ترامب

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