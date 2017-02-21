بالفيديو.. عمر السومة يُحرز هدف الافتتاح الأهلاوي في شباك بونيودكور

المواطن ـ محمد سلام

سجّل المهاجم عمر السومة هدف الأهلي الأول في شباك بونيودكور الأوزبكي عند الدقيقة 13، لتصبح النتيجة 1 ـ 0 للأهلي، في لقاءٍ يُقام على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة، وذلك ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.