بالفيديو.. فرار الحوثيين أمام قوات الجيش اليمني في المخا

المواطن – وكالات

أحكمت القوات الحكومية اليمنية، الجمعة، سيطرتها بالكامل على مدينة المخا، في جنوب غرب اليمن، بعد أسابيع من المعارك مع الميليشيا الانقلابية.

وبحسب فرانس برس، قال المتحدث باسم قيادة المنطقة الرابعة محمد النقيب: “انتهينا من معركة المخا والميناء تمامًا”، مضيفًا: “تم دحر المتمردين (الحوثيين) منها، وأجبروا على الفرار إلى منطقة يختل شمالًا على بعد 5 كيلومترات”.

وأكدت مصادر عسكرية أخرى في القوات الحكومية الموالية للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، إحكام القوات الحكومية السيطرة الكاملة على مدينة المخا بعد نحو 3 أسابيع من المعارك مع المتمردين.

ويحقق الجيش اليمني نجاحات في ضرب معاقل الانقلابيين في عدة مدن، متقدمًا نحو الحديدة، الأمر الذي يفتح الطريق إلى تحرير صنعاء، واستكمال تحرير تعز.