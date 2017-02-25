بالفيديو.. فهد الهريفي يفجر مفاجأة عن سامي الجابر!

المواطن ـ محمد سلام

أكد نجم نادي النصر السابق، فهد الهريفي، أن المدير الفني لنادي الشباب، سامي الجابر، هو من عرض نفسه على أعضاء شرف في شيخ الأندية من أجل أن يتولى قيادة الفريق خلال الموسم الحالي، موضحًا أن هذه المعلومة على مسؤوليته الشخصية.

وقال الهريفي، في تصريحات فضائية عبر قناة “24 الرياضية”، إن الجابر قال لأعضاء شرف الشباب إنه سيجلب رعاة، وداعمين، وجماهير للفريق الشبابي حتى يوافقوا على توليه منصب المدير الفني للنادي، مضيفًا: “سامي يستطيع أن يكون مدربًا جيدًا، لكن عليه عدم التشتيت والتركيز على التدريب فقط”.

وجدير بالذكر أن الجابر تولى قيادة الشباب في الصيف الماضي، لكنه لا يقدم نتائج جيدة في بطولة الدوري، وخرج الفريق من دور الـ 8 من بطولة كأس ولي العهد، كما ودّع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ 32 على يد فريق وج.