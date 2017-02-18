بالفيديو.. فواز القرني يتألق بالأرقام ويوجه رسالة لجماهير الاتحاد

المواطن ـ محمد سلام

ظهر الحارس الاتحادي فواز القرني بمستوى رائع خلال المباراتين الماضيتين أمام التعاون والشباب، في الجولتين الـ 18 والـ 19 من دوري جميل للمحترفين، وقاد فريقه للخروج منتصرًا على التعاون بهدفين لهدف، واليوم، السبت، بهدفين نظيفين، حيث ذاد عن مرماه ببسالة، وتصدّى للعديد من الفرص الخطيرة.

وتصدّى القرني لـ 6 تسديدات على مرماه، ولركلة جزاء أمام الشباب، و3 تصويبات من التعاون ولركلة جزاء، ليثبت أنه ورقة رابحة قوية في تشكيلة الفريق، وأن غيابه كان مؤثرًا كثيرًا على الكتيبة الاتحادية.

وقدّم القرني -عقب نهاية لقاء الشباب- شكره لجماهير ناديه على دعمها لهم كلاعبين، مؤكدًا على أن المباريات المقبلة هذا الموسم سيدخلوها بشعار الفوز فقط.

وبهذه النتيجة، أصبح رصيد الاتحاد 41 نقطة في المركز الثالث، وبالعدد النقطي نفسه مع النصر، مزيحًا الأهلي من المركز، فيما توقّف رصيد الشباب عند النقطة 26 في المركز الخامس.