بالفيديو.. كيف تقي نفسك وأسرتك مخاطر المطر والسيول؟

بالفيديو.. كيف تقي نفسك وأسرتك مخاطر المطر والسيول؟

2017/02/17
الساعة 7:26 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
315
0
طباعة
امطار جازان

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

بالفيديو.. ترامب يغادر البيت الأبيض بصحبة أحفاده للمرة الأولى