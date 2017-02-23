بالفيديو.. لحظة اصطدام بوينج 727 بالأرض .. هل كان اختباراً؟

بالفيديو.. لحظة اصطدام بوينج 727 بالأرض .. هل كان اختباراً؟

2017/02/23
الساعة 5:31 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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بوينج

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