بالفيديو.. لحظة اعتقال رئيس سامسونج بتهمة الفساد

بالفيديو.. لحظة اعتقال رئيس سامسونج بتهمة الفساد

2017/02/17
الساعة 7:05 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
385
0
طباعة
لحظة اعتقال رئيس سامسونج

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

بالفيديو.. ترامب يغادر البيت الأبيض بصحبة أحفاده للمرة الأولى