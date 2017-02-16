بالفيديو .. لحظة وصول الاعصار المدمر الى موزمبيق

بالفيديو .. لحظة وصول الاعصار المدمر الى موزمبيق

2017/02/16
الساعة 9:18 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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اعصار

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