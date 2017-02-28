بالفيديو.. ليستر سيتي يهزم ليفربول بثلاثية قاسية في البريميرليج

المواطن – أحمد بيومي

تعرض نادي ليفربول لهزيمة مذلة من نادي ليستر سيتي في الجولة 26 من البريميرليج، بثلاثية قاسية مقابل هدف وحيد.

جاء فوز ليستر ليكون الأول له تحت قيادة مدربه المؤقت كريج شكسبير، والذي تولى المهمة خلفاً لكلاوديو رانييرى الذي تمت إقالته من منصبه، بسبب تردي نتائج الفريق.

افتتح جيمي فاردي ثلاثية ليستر سيتي في الدقيقة 28، ليوقع بذلك على أول هدف لليستر في 2017 بالبريميرليج، وأضاف داني درينكووتر الهدف الثاني في الدقيقة 39، ثم عاد فاردي ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 60.

وجاء فيليب كوتينيو ليحرز هدف ليفربول الوحيد ليحفظ به ماء الوجه في الدقيقة 68.

بهذا الفوز الكبير قفز ليستر سيتي 3 مراكز ليصبح في المركز الخامس عشر، برصيد 24 نقطة، ويبتعد عن منطقة الهبوط، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 49 نقطة، في المركز الخامس.

