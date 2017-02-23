بالفيديو.. ليستر يخرج بأقل الخسائر أمام إشبيلية ويوفنتوس يقترب من التأهل

المواطن ـ محمد سلام

حقق فريق إشبيلية الإسباني فوزًا غير كافٍ أمام ضيفه ليستر سيتي الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف وحيد، على ملعب “سانشيز بيزخوان” في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز بابلو سارابيا (25) وخواكين كوريا (62) هدفي إشبيلية، وجايمي فاردي (73) هدف ليستر، علمًا بأن الفريق المضيف أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، وسيحتاج إشبيلية لبذل الجهد المضاعف لتجنّب الخسارة على أقل تقدير في مباراة الإياب على ملعب “كبنج باور”، وذلك من أجل بلوغ دور الـ 8.

وفي مباراةٍ أخرى، اقترب يوفنتوس من بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على بورتو البرتغالي، بهدفين دون مقابل، على ملعب دراجاو، وشهدت المباراة مساهمة كبيرة من قبل دكة بدلاء يوفنتوس بمساهمة البدلاء بتحقيق الفوز بعد أن كانت تشير المباراة إلى التعادل السلبي.

وقام المدرب ماسيمليانو أليجري بإشراك ماركو بياكا ودانييل ألفيس في الدقيقتين 67 و73، وسجّل اللاعبان الثنائية في الدقيقتين 72 و74 على التوالي.

ويلعب الفريقان مواجهة الإياب في إيطاليا في 14 مارس القادم.