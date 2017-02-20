بالفيديو.. مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي كأس إنجلترا بثنائية في شباك بلاكبيرن

المواطن – وكالات

حجز نادي مانشستر يونايتد بطاقة التأهل لدور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز بشق الأنفس على مضيفه بلاكبيرن بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب إيوود بارك، ضمن منافسات الجولة الـ16 من البطولة.

ونجح المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في قيادة فريقه للفوز بالثلاث نقاط الغالية، وكان الشوط الأول قد انتهى بهدف لكلا الفريقين، حيث افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة 17 بأقدام دانييل جراهام من تسديدة قوية من داخل المنطقة مرت على يسار الأرجنتيني سرخيو روميرو.

وجاء الرد سريعاً من “الشياطين الحمر” بعد عشر دقائق، حيث تمكن المهاجم ماركوس راشفورد من تعديل الكفة بعدما تلقى تمريرة بينية رائعة من منتصف الملعب من الأرميني هنريك مخيتاريان انفرد على إثرها بالحارس وسجل هدف التعادل.

وفي الشوط الثاني، نجح زلاتان إبراهميوفيتش في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 75 بعدما استقبل كرة طويلة داخل منطقة أصحاب الأرض ليضع الكرة بمهارة على يسار حارس بلاكبيرن.