بالفيديو.. محمد بن راشد: مجلس التعاون بقيادة الملك سلمان سيحقق في 4 سنوات ما تحقق خلال 40 عاماً

المواطن – الرياض

أكد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي أمس الأحد، أن مجلس التعاون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيحقق في السنوات القليلة المقبلة أضعاف ما أُنجز خلال 40 عاماً.

جاء ذلك خلال كلمة له في القمة العالمية للحكومات، والتي تعقد بمشاركة 4 آلاف شخصية إقليمية وعالمية، مشيراً إلى أن مجلس التعاون بقيادة الملك سلمان وحكام الخليج، سيكون في خير، وذا تأثير إيجابي على الأمة العربية مستقبلًا، جازمًا أنه في خلال 4 سنوات سيحقق المجلس بقيادة الملك سلمان، مثل ما حقق في 40 سنة.

يذكر أن الدورة الخامسة من “القمة العالمية للحكومات” انطلقت في دبي، وتستمر حتى غد الثلاثاء، بمشاركة واسعة تضم 150 متحدثاً في 114 جلسة، وحضور شخصيات إقليمية وعالمية من 139 دولة.