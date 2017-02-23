بالفيديو.. مشادة بين ميدو ومدرب الأهلي في الدوري المصري !

المواطن ـ محمد سلام

دخل مدرب فريق وادي دجلة المصري، أحمد حسام “ميدو” في مشادة عنيفة مع مدرب الأهلي المصري حسام البدري، خلال مباراة الأهلي مع وادي دجلة ضمن الجولة 20 من الدوري المصري، وكاد أن يتحول الأمر لمشاجرة لولا تدخل العقلاء من الجانبين.

وكان الأهلي قد عزز تصدره للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بفوز متأخر على مضيفه وادي دجلة بهدف دون رد لحساب الأسبوع 20 من الدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة مبتعدا بفارق 11 نقطة عن المقاصة أقرب ملاحقيه الذي تنتظره مباراة بالجولة الحالية فضلا عن أخرى مؤجلة أمام الزمالك.

وواصل الأهلي سعيه نحو الدفاع عن لقبه رغم تأخر الفوز الذي جاء برأسية البديل عمرو جمال في الدقيقة 80.