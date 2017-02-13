بالفيديو.. مشاهد مثيرة من انهيار أضخم سد في أمريكا

بالفيديو.. مشاهد مثيرة من انهيار أضخم سد في أمريكا

2017/02/13
الساعة 3:46 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, تيوب المواطن
395
0
طباعة
انهيار سد اوريول

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

بالفيديو.. غرزت مركبته في التعطيس فأهال عليه الدرباوية الرمال